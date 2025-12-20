Mujer asesinada en bar de Nicoya era reconocida prestamista y tenía casa de empeño

Una mujer identificada como Leticia Rodríguez, hondureña naturalizada costarricense de 40 años, fue asesinada la noche del viernes en un bar de Nicoya, Guanacaste. Rodríguez era conocida en la zona por dedicarse a los préstamos y por administrar una casa de empeño.

Según el reporte preliminar, Rodríguez se encontraba en el establecimiento junto a otra mujer, de apellido Álvarez, de 28 años, quien sería su pareja sentimental. En ese momento, dos sujetos llegaron en motocicleta; el acompañante descendió y abrió fuego contra ambas, para luego huir del lugar.

Rodríguez falleció en el sitio, mientras que Álvarez fue trasladada en condición delicada al Hospital de Nicoya, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado con los llamados préstamos “gota a gota”, modalidad de financiamiento informal que suele estar relacionada con amenazas y violencia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que en la escena se localizaron 12 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque. El caso se mantiene bajo investigación para determinar las motivaciones y dar con los responsables.