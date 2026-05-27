Mujer apuñalada muere tras pedir auxilio en Estación de Bomberos

Una mujer de 44 años llegó a pedir ayuda a la estación de bomberos de Pavas con heridas de arma blanca en el tórax y abdomen.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, una vez atendida, la víctima entró en paro cardiorrespiratorio y los paramédicos intentaron reanimarla durante 30 minutos.

Lamentablemente, la mujer no logró resistir y fue declarada fallecida en el lugar.

En este momento, la Fuerza Pública mantiene acordonada la escena mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.



