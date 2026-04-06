Muertes en Semana Santa disminuyeron pese a aumento en emergencias atendidas

La Cruz Roja Costarricense reportó una disminución en la cantidad de personas fallecidas durante la Semana Santa de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque se registró un incremento en la atención de incidentes a nivel nacional.



Según datos oficiales presentados en conferencia de prensa hoy lunes, este año se contabilizaron 52 personas fallecidas, tres menos que en 2025, cuando se reportaron 55 decesos.

La mayoría de los casos estuvo relacionada con accidentes de tránsito, que continúan siendo la principal causa de muerte durante este periodo.

En total, la institución atendió 11.675 incidentes en 2026, cifra superior a los 10.453 casos registrados el año anterior. Del total de emergencias, 1.075 pacientes fueron atendidos directamente en los puestos instalados en diferentes puntos del país, mientras que 561 personas requirieron traslado a centros hospitalarios.



El operativo de este año contó con la participación de más de 500 cruzrojistas, entre personal asalariado y voluntario, así como el despliegue de más de 150 vehículos de emergencia y la instalación de 100 puestos de atención a lo largo del territorio nacional.

Este año se presentaron nueve emergencias en montaña.

Las autoridades indicaron que los accidentes de tránsito aumentaron en 451 casos, incluyendo atropellos, personas prensadas, caídas de motocicleta y otros incidentes relacionados. En este contexto, 24 personas fallecieron por esta causa; además, nueve muertes estuvieron vinculadas a heridas con arma blanca o de fuego.

En cuanto a incidentes acuáticos, seis personas murieron por ahogamiento, una menos en comparación con las siete registradas en 2025. Las acciones preventivas en playas fueron reforzadas durante el operativo.

Las regiones de Puntarenas, Limón y la Zona Norte concentraron la mayor cantidad de emergencias atendidas durante la Semana Mayor.

La presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dayan Marenco, destacó la importancia de las labores preventivas y la planificación previa al operativo.