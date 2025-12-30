Muerte de ingeniero: El robo es el posible móvil de crimen

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga si un posible robo estaría detrás del asesinato de un hombre de 34 años, quien fue hallado ejecutado dentro de su vivienda en el sector de Garabito de Aguas Zarcas.

El hallazgo ocurrió este lunes 29 de diciembre, a las 2:30 p. m., cuando la madre de la víctima llegó a la finca y lo encontró sin vida. Según las autoridades, el hombre llevaba aproximadamente tres días fallecido dentro de la casa.

La víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, sobre todo en el tórax.

Por ahora, el OIJ investiga si un robo podría ser el móvil del crimen, ya que aparentemente faltaban algunas pertenencias personales de la víctima.

La víctima fue identificada como Carvajal Benavides, quien en apariencia era ingeniero en sistemas