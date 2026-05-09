Muere motociclista en choque: alcoholemia de chofer del carro dio positiva

Un hombre de apellido Salguero, de 30 años, perdió la vida este sábado en el centro de Alajuela luego de que la moto en que viajaba chocara contra un vehículo.



El hecho se registró a las 5 a. m. diagonal al cementerio general en el cantón central.



Según el reporte del OIJ, al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual resultó positiva, por lo que el hombre de 27 años y de apellido Mata fue detenido en el sitio.



El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público mientras se esclarecen las razones del mortal accidente.