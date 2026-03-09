Muere hombre tras choque entre bicimoto y pick-up en La Sabana

Un hombre que viajaba en una bicimoto murió la madrugada de este lunes luego de ser impactado violentamente por un vehículo tipo pick-up en el sector del cruce de Nissan, en La Sabana, en San José.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, en la bicimoto también viajaba una mujer, quien resultó con heridas de gravedad y fue trasladada en condición delicada al Hospital San Juan de Dios.



El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando el carro colisionó contra la bicimoto por razones que aún no han sido esclarecidas.



Tras el impacto, el conductor del pick-up se dio a la fuga del lugar, por lo que las autoridades deberán investigar lo ocurrido para determinar responsabilidades.



La escena quedó en manos de las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo y las diligencias respectivas.



