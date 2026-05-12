Muere hombre tras aparente atropello por bus en Hatillo Centro

Un hombre murió la mañana de este martes tras ser atropellado, aparentemente, por un autobús en Hatillo Centro, en San José.

La emergencia fue reportada a las 5:22 a. m. a la Cruz Roja Costarricense. Los socorristas llegaron al sitio y encontraron a la víctima sin signos vitales. El cuerpo presentaba heridas severas en la cabeza (ver video adjunto en la portada).

El hecho ocurrió a unos 300 metros al sur de la clínica Solón Núñez. El cuerpo quedó sobre una acera, en una esquina de la zona.

De forma preliminar, las autoridades manejan la versión de un atropello provocado por un autobús que circulaba por el sector. Sin embargo, al momento de la atención no había ningún vehículo detenido ni identificado como involucrado en el caso.

La escena quedó bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de la recolección de evidencia.

Las autoridades también analizan posibles grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos para esclarecer cómo ocurrió el atropello.

La identidad del fallecido no ha sido confirmada. Testigos indicaron que podría tratarse de un habitante frecuente de la zona. Esa versión aún no ha sido corroborada por las autoridades judiciales.

El tránsito en el sector se mantiene con normalidad.