Muere hombre en incendio de casa en San Pablo de Heredia

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una vivienda que se incendió la noche del martes en San Pablo de Heredia. El hallazgo ocurrió en la calle Quintana, en una zona de difícil acceso ubicada entre cafetales.



Según información preliminar, los bomberos acudieron inicialmente a un reporte de incendio en Charral, pero al llegar al lugar constataron que también se estaba consumiendo una estructura habitacional de unos 50 metros cuadrados. Tras extinguir las llamas, hallaron el cuerpo del hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada (ver video adjunto de Telenoticias).



Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargan de determinar si el hombre falleció como consecuencia directa del incendio o si ocurrió por otra causa antes de que la vivienda se incendiara. Los bomberos y oficiales de la Fuerza Pública aseguraron la escena para el levantamiento del cuerpo durante la madrugada de este miércoles.



El incidente eleva a 19 el número de personas fallecidas en incendios durante 2025 en el país. Entre los casos previos se incluyen cuatro en San Juan de Desamparados, cinco en un hotel del centro de San José el 2 de octubre, y la muerte reciente de un hombre en Huaycohechea, que derivó en la detención de tres personas como sospechosas.



Además del fallecido, en el sitio quedó una mascota afectada por el siniestro, que será atendida por las autoridades correspondientes. Los investigadores también deberán determinar las causas del incendio, evaluando si fue provocado o producto de un cortocircuito.



Las diligencias continúan para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del siniestro.

