Muere hombre atropellado en Ruta 27

Un hombre de 27 años, de apellido Espinosa, fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en la Ruta 27, en sentido Escazú–San José, específicamente en la salida hacia Los Hatillos, tras un aparente atropello.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se reportó pasadas las 5:00 a.m., lo que motivó el desplazamiento de agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios al sitio.

Al realizar la revisión inicial del cuerpo, los investigadores determinaron que presentaba indicios compatibles con un atropello. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho, así como identificar y ubicar el vehículo y al conductor que habrían estado involucrados.



