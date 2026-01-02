Muere hombre atropellado en Ruta 27

Una persona adulta murió la madrugada de este jueves tras ser atropellada por un vehículo liviano sobre la Ruta 27, en el cantón de Orotina, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.



De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió a las 5:05 a. m. Cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio, encontraron a un masculino adulto sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar (ver video adjunto de Telenoticias).



Para la atención de la emergencia se desplazaron dos unidades avanzadas y una unidad básica de la Cruz Roja. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los socorristas, no fue posible salvar la vida de la víctima.



Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias exactas del atropello. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones del caso.

