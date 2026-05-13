Muere hombre acribillado en La Cruz de Guanacaste

Un hombre de 41 años, de apellido Traña, murió la noche de este martes tras un ataque a balazos en vía pública en barrio Irving, en La Cruz de Guanacaste, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió cerca de las 8 p. m. La víctima viajaba en un vehículo junto a otras tres personas, dos hombres y una mujer. Según el informe preliminar, desde otro automóvil les dispararon y luego los sospechosos huyeron del lugar.

Traña murió en la escena. El hombre presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, pecho, espalda, mano izquierda y pierna derecha.

Las otras tres personas resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados a un centro médico en Liberia.

El OIJ indicó que investiga si un vehículo que apareció quemado a unos 300 metros de la escena tiene relación con el homicidio.

Los agentes judiciales realizaron la inspección ocular en el sitio. Durante las diligencias recolectaron indicios balísticos. Las evidencias fueron enviadas a los laboratorios forenses para su análisis.

La investigación continúa para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.