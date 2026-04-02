Muere conductor tras violento choque contra caseta de peaje en Ajaluela

Un hombre falleció la noche de este miércoles luego de que el vehículo que conducía colisionara contra una caseta del peaje ubicado en Río Segundo de Alajuela.



El hecho se registró a las 11:43 p.m., cuando, por razones que aún no han sido determinadas, un carro tipo pick-up impactó de manera aparatosa contra la estructura fija.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio se atendió un único paciente masculino adulto, quien fue declarado sin signos vitales en el lugar.



Para la atención de la emergencia se desplazaron una unidad avanzada y equipos de rescate, quienes abordaron la escena tras el reporte de la colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo.



Se mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

