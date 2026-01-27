Muere conductor de bicimoto tras choque contra muro en Coronado

Un fatal accidente de tránsito se registró este martes en San Antonio de Coronado, donde el conductor de una bicimoto perdió el control del vehículo y se estrelló contra el muro de una casa, lo que le provocó la muerte en el sitio.



Según la información preliminar brindada por autoridades en el lugar, el hecho ocurrió aproximadamente 300 metros al este de lo que hasta hace algunos años era conocido como el "Molón Pancho", en el sentido de circulación de Coronado hacia Moravia (ver video adjunto en la portada).



Al llegar al sitio, personal de la Cruz Roja Costarricense declaró al conductor sin signos vitales. En la escena permanecen oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito, quienes custodian el área mientras se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y su traslado a Medicatura Forense.



De manera extraoficial, se indicó que la víctima viajaba acompañada por otra persona, quien resultó ilesa y se encuentra fuera de peligro.



Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a evitar el llamado “efecto mirón”, ya que algunos vehículos disminuyen la velocidad para observar lo ocurrido, lo que podría generar más accidentes en la zona.



El tránsito por la vía principal se mantiene habilitado; sin embargo, uno de los accesos hacia las comunidades de San Antonio permanece cerrado. Se trata del ingreso ubicado a la derecha del supermercado 83M, para quienes circulan en sentido descendente.



Las causas exactas del accidente serán determinadas por el OIJ en el transcurso de la investigación



