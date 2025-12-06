Muere bebé de 6 meses víctima de grave accidente en Guanacaste

La bebé de 6 meses, trasladada de urgencia la noche del viernes al Hospital de Nacional Niños, luego de sufrir lesiones de extrema gravedad en un accidente ocurrido en el sector de Cañas Dulces, entre Liberia y La Cruz, Guanacaste, murió horas después de ingresar al centro médico.

Fuentes cercanas a Telenoticias confirmaron que la menor llegó con vida y de inmediato fue llevada al quirófano, donde perdió la vida durante la cirugía.

La emergencia donde resultó herida se reportó a las 4:45 p. m., cuando un vehículo se salió de la vía y colisionó contra un árbol. Al llegar al sitio, la Cruz Roja valoró a cuatro personas: dos de ellas permanecían atrapadas dentro del automóvil debido al fuerte impacto.



Tras las labores de estabilización, la menor de seis meses, una niña de 8 años, un hombre adulto y una mujer adulta —todos en condición crítica— fueron trasladados al Hospital de Liberia.



Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue necesario coordinar un traslado aéreo hacia San José. La movilización se logró gracias al trabajo conjunto del equipo médico del Hospital Nacional de Niños y la empresa SAAT, que facilitó la aeronave.



Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar, entre otros aspectos, si las dos menores viajaban en los dispositivos de retención infantil obligatorios, un elemento clave en la protección de niños durante accidentes de tránsito.



El accidente movilizó cuatro unidades básicas y cinco cruzrojistas, dada la complejidad de la escena y la gravedad de los pacientes. Las causas que provocaron que el vehículo saliera de la vía aún no han sido esclarecidas.

