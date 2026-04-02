Muere adulta mayor tras caída de ascensor en edificio de la Sabana

La tarde de este miércoles, a la 1:30 p. m., la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta por la caída de un ascensor en un edificio ubicado en Sabana Norte, en San José. En el sitio se reportaron cuatro personas heridas; tres de ellas debieron ser liberadas por equipos de rescate.



De acuerdo con el reporte, tres de los afectados fueron trasladados en estado crítico a un centro médico, mientras que una cuarta persona fue remitida en condición urgente.



Este jueves, María Fernanda Rojas, nieta de la fallecida, confirmó a través de redes sociales el deceso de su abuela, quien era una de las adultas mayores que iba en el ascensor.

La fallecida fue identificada como Ana Isabel Ramírez Varela. Además, otra de las personas heridas corresponde a la hermana de Ramírezquien continúa en proceso de recuperación.

“De parte de nuestra familia les dejamos la información de la vela de Ana Isabel Ramírez, agradecemos las muestra de cariño, llamadas o mensajes que nos envían, la vela empezará a las 5:00 pm en la ‘Capilla de Velación Mercedes Norte’.

"El día viernes 3 de abril no habrá misa por lo cual se hará una pequeña ceremonia en la capilla para después pasar al cementerio”, indicó Rojas.





Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el mortal accidente. El caso se encuentra en investigación.