Motociclistas disparan a vendedor de lotería en las piernas para asaltarlo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que a las 5:35 a.m. de este viernes se registró un hecho violento en La Rivera de Belén, donde un hombre de apellido Segura, de 53 años, resultó herido por arma de fuego.



Según el reporte preliminar, la víctima, quien se dedica a la venta de lotería, se encontraba en el punto habitual donde ofrece sus productos en vía pública, cuando, en apariencia, dos motocicletas con cuatro sujetos a bordo se detuvieron en el lugar.

Los sujetos bajaron con la intención de robarle el bolso en el que portaba la lotería, según la Policía Judicial.

Se presume que en el asalto se dio un forcejeo, momento en el que uno de los sospechosos le dio un tiro en cada pierna. Tras el ataque, los agresores huyeron con el bolso.



Personal de la Cruz Roja Costarricense (CRC) atendió al herido, quien presentaba impactos de bala en las extremidades inferiores. El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

De momento, el hecho se mantiene bajo investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias que mediaron en este y dar con los responsables.