Motociclista sospechoso de tocar partes íntimas a ciclistas irá a prisión preventiva
El sospechoso, de apellido Navarrete, figura en una serie de denuncias registradas en Heredia mientras las autoridades continúan recopilando pruebas del caso.
Un motociclista deberá cumplir tres meses de prisión preventiva mientras avanza una investigación en su contra por el presunto delito de abuso sexual contra mujeres ciclistas.
La medida cautelar contra el sujeto, identificado con el apellido Navarrete, fue dictada por el Juzgado Penal de Heredia el pasado viernes 17 de abril, tras una solicitud presentada por la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia.
"El imputado figura como sospechoso en una serie de incidentes registrados desde enero, principalmente durante las horas de la mañana, en el sector de Santo Domingo de Heredia.
"Según la investigación preliminar, el sujeto se desplazaba en motocicleta, lo que le habría permitido acercarse a mujeres que practicaban ciclismo para, presuntamente, realizar tocamientos en sus partes íntimas", indicó el Ministerio Público.
El expediente, identificado con la causa 26-001312-0059-PE, continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades recaban más elementos para esclarecer los hechos denunciados.