Motociclista sospechoso de tocar partes íntimas a ciclistas irá a prisión preventiva

Un motociclista deberá cumplir tres meses de prisión preventiva mientras avanza una investigación en su contra por el presunto delito de abuso sexual contra mujeres ciclistas.

La medida cautelar contra el sujeto, identificado con el apellido Navarrete, fue dictada por el Juzgado Penal de Heredia el pasado viernes 17 de abril, tras una solicitud presentada por la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia.