Un motociclista estuvo al borde de la muerte tras ser impactado por un vehículo liviano en Santa Bárbara de Heredia.



El accidente ocurrió entre las 7:30 y 8:00 de la noche del domingo, en el centro de Santa Bárbara, diagonal al Súper Víquez, cerca de la iglesia.

El fuerte impacto quedó grabado en varias cámaras de seguridad. José David Delgado fue la víctima y relató a Teletica.com cómo ocurrió el accidente.

“Yo vengo sobre la vía y ya cuando llego a la esquina él se brinca el alto y se me metió, yo traté como de doblar la moto, pero salí expulsado, la faja del casco se me reventó y cuando caí al suelo caí sin el casco y pegué la cabeza contra el pavimento y perdí el conocimiento”, relató.

El conductor del otro vehículo se dio a la fuga, sin embargo, de acuerdo con David, ya lo tendrían identificado y en las próximas horas procederá a poner la denuncia ante los tribunales.

Entre las lesiones que sufrió Delgado, presenta problemas a nivel craneal, un brazo quebrado, daños en su rodilla, problemas de vista debido al golpe en la cabeza, entre otras.

Este hombre de 29 años comentó que la moto estaba recién salida de agencia y que se ha visto muy afectado porque él tiene una pequeña empresa de turismo.

“Ya hice las vueltas con el INS y en este momento recuperándome en la casa. Yo debería estar muerto, todo el mundo me lo dice, estás vivo de milagro, me siento moral y psicológicamente mal, me siento impotente. Cancelé tours, me está afectando a nivel económico”, comentó.

El motociclista pide a los conductores hacer conciencia y conducir con precaución ya que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia.

Créditos: página de Facebook: Pegando Porte