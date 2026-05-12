Motociclista que murió en General Cañas estaba a días de cumplir 40 años

Un accidente en la autopista General Cañas cobró la vida de Walter Serrano Gamboa, quien estaba a pocos días de celebrar su cumpleaños número 40.

De acuerdo con su familia, una falla en la cadena de la motocicleta lo obligó a detenerse a un lado de la vía. En ese momento, un vehículo lo atropelló y le provocó la muerte en el sitio.

La víctima regresaba de visitar a su hijo menor y se dirigía hacia su casa en Desamparados, donde vivía con su madre. Serrano trabajaba en una entidad bancaria y cumpliría 40 años el próximo 20 de mayo. Según sus allegados, días antes había hablado sobre la muerte sin saber que su destino estaba tan cerca.

Al parecer, un carro tipo pickup negro estaría involucrado en el atropello. La familia solicita colaboración para identificar al conductor, testigos o cualquier prueba que ayude a esclarecer el caso.

Hasta este lunes, la Policía de Tránsito contabiliza 251 personas fallecidas en carretera, 15 más que en el mismo período de 2025. Del total de víctimas, 147 eran motociclistas.

Quienes tengan información sobre el accidente pueden comunicarse con el OIJ o con la familia al número 7295-8089, disponible también para ayudas económicas mediante SINPE Móvil a nombre de Jonathan Serrano.