Motociclista que murió atropellado en puente Juan Pablo II viajaba sin casco y contra vía

Un joven de 23 años, de apellido Sequeira, falleció la madrugada de este martes tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector del puente Juan Pablo II, en La Uruca, San José.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró a eso de la 1 a. m., en el sentido Alajuela - San José.

"El joven se desplazaba en motocicleta al parecer sin casco y en contra vía cuando colisionó de frente contra un vehículo en el que viajaba únicamente su conductor. Producto del impacto, el motociclista fue declarado fallecido en el sitio", dijo la Policía Judicial.

Al conductor del automóvil se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.



El caso se mantiene bajo investigación por parte de los agentes judiciales para esclarecer las circunstancias del suceso.

