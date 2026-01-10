Motociclista pierde la vida tras impactar contra piedras en carretera de Bagaces

Un motociclista de 25 años perdió la vida la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de El Salto, en Bagaces.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima se desplazaba en motocicleta en sentido Bagaces–Liberia cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, aparentemente colisionó contra unas piedras ubicadas en la vía.

A raíz del impacto, el conductor fue proyectado varios metros y falleció en el lugar.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 a. m.

El fallecido fue identificado por el OIJ con el apellido Siezar.

Agentes judiciales de la delegación de Liberia se presentaron en la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

​