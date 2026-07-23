Motociclista pierde la vida tras chocar contra camión en la general Cañas

Un motociclista falleció este miércoles por la tarde luego de chocar contra un camión, esto en la ruta general Cañas.

Según la Cruz Roja, el reporte ingresó a las 6:05 p.m. de este miércoles y al llegar a la escena se confirma que el chofer de la moto perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en las cercanías del Centro de Convenciones en Ulloa de Heredia, en el sentido San José hacia Alajuela, por lo que provoca grandes presas.

De momento se desconocen más detalles sobre la víctima de este accidente.