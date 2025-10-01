Motociclista muere tras ser impactado por carro que se dio a la fuga en La Uruca

Un motociclista falleció este martes tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el sector de La Uruca, en dirección hacia Heredia, cerca de la fábrica Pozuelo.

El choque entre el automóvil y la motocicleta provocó la muerte inmediata del conductor de la moto, según confirmaron las autoridades en el sitio.

La escena es atendida por oficiales de la Fuerza Pública, en espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

Debido al accidente, el paso se encuentra regulado en ambos sentidos de la vía, tanto hacia Heredia como hacia la Rotonda Juan Pablo II. El tránsito está altamente congestionado, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.