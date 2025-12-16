Motociclista muere tras ser atropellado por furgón en Tibás

Un motociclista perdió la vida, la tarde de este lunes, tras ser atropellado por un furgón frente a la iglesia de Cinco Esquinas de Tibás, en las cercanías de la Clínica Clorito Picado.

De acuerdo con la información confirmada por la Cruz Roja a Teletica.com, la víctima fue declarada sin vida en el sitio del accidente.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado oficialmente, aunque trascendió que tiene entre 25 y 35 años de edad.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron valoradas en el lugar.

Las autoridades mantienen la zona acordonada y el paso cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial realiza el levantamiento del cuerpo.

El paso por el lugar se encuentra congestionado, especialmente por ser hora pico, por lo que se pide a los conductores tomar rutas alternas y evitar transitar por el sitio.