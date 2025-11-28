Motociclista muere tras ser arrollado por camión en Circunvalación Norte

Un lamentable accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 5:07 a. m. de este viernes dejó como resultado la muerte de un motociclista, en la incorporación desde la ruta 32 hacia Circunvalación Norte, a la altura de Calle Blancos, frente a la empresa Macopa.



Según testigos, el conductor del camión transitaba con dirección hacia San Pedro cuando, aparentemente por desconocer la ruta, ingresó a un carril equivocado (ver video adjunto de Telenoticias).

En ese momento habría decidido retroceder el vehículo, sin percatarse de que detrás circulaba el motociclista, un hombre de aproximadamente 30 a 40 años cuya identidad aún no ha sido revelada. El impacto lo arrastró varios metros, causándole la muerte en el sitio.



La Cruz Roja Costarricense llegó rápidamente al lugar; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales. La Policía de Tránsito mantiene cerrada la vía de incorporación desde la ruta 32 hacia Circunvalación, lo que genera congestión vehicular en el sector de Turnón.



Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran a la espera de la llegada de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios para realizar el levantamiento del cuerpo y analizar los factores que habrían influido en este accidente mortal.



El cierre de la vía podría extenderse por varias horas mientras avanzan las labores investigativas.



