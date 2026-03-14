Motociclista muere tras derrapar y chocar contra baranda en Heredia

Un motociclista de 36 años falleció la madrugada de este sábado luego de derrapar y colisionar contra una baranda en el sector de Barreal de Heredia.

El hecho fue reportado a las 3:26 a. m., según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La víctima fue identificada como un hombre de apellido Rodríguez, quien aparentemente viajaba en motocicleta cuando, al tomar una curva, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura metálica.

La Cruz Roja Costarricense despachó al lugar una unidad básica y una unidad de rescate. Al llegar a la escena, los socorristas confirmaron que el motociclista no presentaba signos vitales tras la colisión contra la valla.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.