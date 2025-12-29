Motociclista muere tras colisión con carro; conductor del vehículo quedó detenido por alcoholemia positiva

Un motociclista murió tras un violento accidente de tránsito ocurrido este domingo por la noche en Paquera. En el percance también estuvo involucrado el conductor de un carro, quien quedó detenido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia.

Asi lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual detalló que la persona fallecida es un joven de apellido Valverde y de 27 años.

Según dijo la Policía Judicial, el accidente ocurrió cuando un carro invadió el carril en el que venía la motocicleta.

El conductor del carro fue llevado al hospital pero posteriormente quedó detenido para ser puesto a las órdenes del Ministerio Público.