Motociclista muere tras chocar en Belén

Mientras un vehículo del Cuerpo de Bomberos atendía una emergencia por un enjambre de abejas en el sector de la Ribera de Belén, en Heredia, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista.

El jefe de Batallón del Cuerpo de Bomberos, Mauricio Montero, señaló que el incidente se presentó este martes a las 7:44 a.m.



De acuerdo con la información de la benemérita institución, por razones que se desconocen, un motociclista perdió el control del vehículo y colisionó contra un objeto fijo. El joven, de 18 años de edad, falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias del suceso.

