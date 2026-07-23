Motociclista muere tras chocar contra vehículo pesado en La Uruca

Un motociclista perdió la vida este jueves por la tarde tras chocar contra un vehículo pesado, esto en el sector de La Uruca en San José.

Según información de la Cruz Roja, el incidente ocurrió a eso de las 3:30 p. m. al frente de la empresa Pozuelo, bajando la cuesta hacia Heredia.

Al llegar al lugar del accidente, las autoridades de Cruz Roja dan con un hombre fallecido en la vía pública.

“Colisión entre un vehículo pesado y una motocicleta en el sector de La Uruca en San José; se aborda a un hombre adulto sin signos vitales”, declaró Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la benemérita institución.

Al lugar también acudieron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos.

La escena actualmente la manejan oficiales de Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo, por lo que se reporta un caos vial en la entrada y salida de Heredia.



