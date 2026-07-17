Motociclista muere tras chocar contra un carro en Lindora de Santa Ana

Un motociclista de aproximadamente 60 años murió la madrugada de este viernes tras chocar contra un automóvil en Lindora de Santa Ana. El accidente ocurrió alrededor de las 4:10 a. m., en la vía que comunica Santa Ana con Belén, diagonal al centro comercial Terrazas Lindora.



Preliminarmente, la víctima viajaba sola en motocicleta cuando ocurrió la colisión. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia, pero al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales (ver video adjunto en la portada).



Según versiones de algunos testigos, el automóvil involucrado circulaba en aparente contravía al momento del impacto. Tras el choque, el conductor continuó su recorrido por algunos metros hasta que fue interceptado por otros motociclistas. El vehículo dejó de funcionar poco después y quedó detenido en la carretera.



Oficiales de la Policía de Tránsito y de la Fuerza Pública permanecieron en el lugar para resguardar la escena y controlar el tránsito. Además, al conductor del vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia y fue entrevistado por las autoridades mientras avanzaban las diligencias.



Al cierre de esta información, se esperaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo, recopilar evidencia y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La víctima aún no había sido identificada oficialmente.



El paso por la zona se mantuvo habilitado con un carril por sentido, aunque el flujo vehicular presentó importantes retrasos, especialmente en el sentido Belén-Santa Ana. Las autoridades pidieron a los conductores extremar la precaución y evitar reducir la velocidad para observar la escena, ya que esta práctica podría provocar nuevos accidentes.





