Motociclista muere tras chocar contra poste en Desamparados

La madrugada de este sábado se registró un trágico accidente en San Rafael Arriba de Desamparados, frente al centro comercial Expresso, en la entrada del cruce de San Miguel, 800 metros hacia Aserrí.

Una motocicleta chocó contra un poste, dejando como saldo un hombre de entre 25 y 35 años fallecido en el lugar.

La Cruz Roja confirmó que el paciente no presentaba signos vitales y fue declarado muerto en la escena.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. y el paso se mantiene parcialmente cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo.

Este caso se suma a otro accidente mortal ocurrido la noche del viernes en Nicoya, Guanacaste.

Minutos antes de las 10:00 p.m., un vehículo y una motocicleta chocaron, causando la muerte de un hombre adulto que iba en la moto. Según la Cruz Roja, el paciente fue atendido en el sitio, pero no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido.

Ambos sucesos quedaron bajo investigación del OIJ, que determinará las circunstancias de los accidentes.