Motociclista muere tras chocar contra carro en Limón

Un motociclista falleció la madrugada de este viernes tras colisionar contra un vehículo en la localidad de Bananito de Matina, en Limón.



El incidente fue reportado a las 4:14 a.m., según información suministrada por la Cruz Roja Costarricense. A su llegada, los cuerpos de emergencia abordaron a un hombre adulto que presentaba múltiples traumas.



De acuerdo con el reporte oficial, el paciente fue declarado sin signos de vida en el sitio. La emergencia fue atendida por una unidad básica de la institución.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el accidente.

