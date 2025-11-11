Motociclista muere tras chocar contra camión en Aserrí

Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un camión de carga liviana en Aserrí, en un accidente registrado aproximadamente a las 5 a.m.

Según la Policía de Tránsito, testigos indican que el motorizado circulaba en sentido sur-norte cuando perdió el control y chocó contra el vehículo que venía en dirección contraria (ver video adjunto de Telenoticias).



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, aunque la vía principal entre Aserrí y Acosta continúa completamente cerrada.

Las autoridades han habilitado rutas alternas por el sector de Salitrillos y cerca de la clínica de Aserrí, recomendando a los conductores tomar precauciones.

Marvin Pérez, de la Policía de Tránsito, señaló que aún se desconoce la identidad y edad de la víctima y que la investigación sobre las causas del accidente continúa. Destacó además la importancia de que los motociclistas circulen con precaución, especialmente en calles peligrosas como las de Aserrí.



El incidente se da en un contexto donde los motociclistas siguen siendo los principales afectados en accidentes viales.

Solo en octubre de este año, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 14 motociclistas fallecieron, sumando más de 240 víctimas en lo que va de 2025, representando el 52% de los fallecimientos en carretera.

