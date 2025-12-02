Motociclista muere tras chocar contra bus en Tabarcia

Un hombre falleció la mañana de este martes tras una colisión entre una motocicleta y un autobús en el cruce de Tabarcia en Mora, San José.



El incidente fue reportado a las 08:54 a. m. y, según la Cruz Roja Costarricense, el motociclista, un hombre adulto, fue encontrado sin signos de vida en el lugar.



Al sitio se desplazaron tres unidades de la benemérita institución, que confirmaron el fallecimiento del conductor de la motocicleta.



Debido al accidente, el paso se mantuvo cerrado mientras las autoridades judiciales realizaban las labores correspondientes.



Hasta el momento, se desconocen las causas del mortal accidente y la identidad de la víctima.