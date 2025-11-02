Motociclista muere tras caer al cauce de río en San Carlos

La mañana de este domingo se registró un trágico accidente de tránsito en Florencia de San Carlos, provincia de Alajuela, donde un motociclista perdió la vida tras caer al cauce de un río.

Según informó Carlos Nova, vocero de la Cruz Roja Costarricense, el hombre de 35 años viajaba en su motocicleta cuando, por razones todavía bajo investigación, se precipitó al cauce. “En el lugar reportan un hombre de 35 años que viajaba en su motocicleta y se precipitó al cauce del río, queda sin signos vitales en el lugar”, declaró Nova.

Al sitio se desplazaron unidades de emergencia, pero lamentablemente el motociclista fue declarado fallecido en el sitio. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de la apertura de la investigación correspondiente para esclarecer las causas del accidente.