Motociclista muere en accidente frente al Hospital de Niños

Un motociclista murió tras ser atropellado por un autobús en Paseo Colón.

El accidente ocurrió la noche de este lunes, 50 metros al norte del Hospital Nacional de Niños.

El conductor de la moto, de aproximadamente 35 años, fue declarado sin vida en el sitio por la Cruz Roja.

El paso se mantiene parcialmente cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.