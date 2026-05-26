Motociclista muere en accidente de tránsito cerca de estación de Bomberos de Tibás

Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes luego de ser atropellado por un vehículo en San Juan de Tibás.

El accidente se registró a unos 200 metros al este de la estación de Bomberos de Tibás. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio intentaron reanimar a la víctima; sin embargo, fue declarada fallecida en el lugar por la Cruz Roja.

El paso por la zona se mantiene parcialmente cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y las debidas investigaciones.