Sucesos
Motociclista muere atropellado por tráiler cerca del peaje de Escazú en Ruta 27
El paso por la zona está regulado y se reporta mucho congestionamiento vial.
Un motociclista falleció la tarde de este jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la Ruta 27, en las cercanías de San Rafael de Escazú, San José.
De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue atendido a las 2:55 p. m. en sentido San José hacia Escazú, aproximadamente 300 metros antes del peaje.
"En el sitio se reportó la colisión de una motocicleta contra un camión tipo tráiler, lo que dejó a un hombre prensado debajo del vehículo pesado.
"A la llegada de los paramédicos, se confirmó que el paciente, un hombre, no presentaba signos vitales y permanecía atrapado bajo el camión", indicó la benemérita institución.
A esta hora (3:30 p. m.), el paso por la zona está regulado y se reporta mucho congestionamiento vial.
Las autoridades indicaron que se encuentran a la espera de la autorización correspondiente por parte de las instancias judiciales para proceder con la liberación del cuerpo.