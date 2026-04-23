Motociclista muere atropellado por tráiler cerca del peaje de Escazú en Ruta 27

Un motociclista falleció la tarde de este jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la Ruta 27, en las cercanías de San Rafael de Escazú, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue atendido a las 2:55 p. m. en sentido San José hacia Escazú, aproximadamente 300 metros antes del peaje.