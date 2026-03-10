Motociclista muere atropellada por vagoneta en Alajuela

Una motociclista falleció, la mañana de este martes, luego de ser atropellada por una vagoneta en el sector de La Guácima, en Alajuela.



El incidente fue reportado a las 7:39 a. m. De acuerdo con información brindada por la Cruz Roja Costarricense, en el sitio se presentó una colisión entre los dos vehículos.

"Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a una mujer adulta, que viajaba en la motocicleta; sin embargo, fue declarada sin signos de vida en la escena", señaló la benemérita institución.

La emergencia fue atendida por una unidad básica de la Cruz Roja.



Por el momento, se desconocen las causas del accidente y la identidad de la víctima.



El paso por la zona se encuentra cerrado a esta hora (9:10 a. m.).