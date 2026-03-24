Motociclista muere al quedar prensado bajo vagoneta

Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes luego de ser atropellado por una vagoneta en el cantón de Mora.

El accidente se registró en sentido Ciudad Colón–Puriscal, aproximadamente 100 metros antes de Comtrasuli. Según el reporte preliminar, la víctima quedó prensada entre las llantas delanteras del vehículo pesado.

Al llegar al sitio, los socorristas de la Cruz Roja confirmaron que ya no había nada que hacer por el paciente, de unos 21 años, quien fue declarado sin vida en el lugar.

El paso por la zona permanece completamente cerrado mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.