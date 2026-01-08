Motociclista muere al chocar contra pick-up y conductor se da a la fuga en Sabana

Un motociclista murió tras colisionar contra un pick-up en la Sabana, San José, frente al Gimnasio Nacional, donde inicia la Ruta 27.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves.



De acuerdo con la información de las autoridades, el conductor del vehículo involucrado escapó de la escena, por lo que mantienen un operativo para intentar dar con el responsable del hecho.

“Se nos despacha a colisión de moto contra vehículo liviano, el motociclista fue encontrado sin signos de vida y fue una colisión bastante aparatosa”, indicó la Cruz Roja Costarricense.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima es un nicaragüense de apellido Hernández, de 25 años.

“El vehículo que le habría colisionado a este masculino se dio a la fuga”, reafirmó la Policía Judicial.

