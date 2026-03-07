Motociclista fallecido en mortal atropello era guarda de seguridad en hospital

El motociclista que murió este sábado en un accidente en Circunvalación Sur era un guarda de seguridad en el Hospital Nacional de Salud Mental.

Se trata de José Hernández Porras, quien fue embestido por un carro, cuyo conductor fue detenido más de un kilómetro del sitio del percance.

La identidad y cargo del funcionario fue confirmada por el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS) en sus redes sociales.

Hernández se movilizaba en una motocicleta cuando fue atropellado. Otra persona también fue embestida en circunstancias similares pero este último sobrevivió y fue trasladado a un centro médico.

El conductor quedó detenido y las autoridades investigan si estaba o no bajo los efectos del licor.

​