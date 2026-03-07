Motociclista fallece tras violento choque con tráiler en Circunvalación Norte

Un motociclista falleció este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en Circunvalación Norte, en el sector de Calle Blancos, Goicoechea, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com.

El hecho se registró alrededor de las 12:43 p. m., en la salida hacia la Ruta 32, antes de la rotonda que conecta con esa carretera.

De acuerdo con información preliminar de la Cruz Roja, se trató de una colisión entre un vehículo pesado y una motocicleta.

A la llegada de los socorristas, se confirmó que la víctima, un hombre adulto, no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

El caso se mantiene en investigación.