Motociclista derrapa y muere tras chocar contra carro en Aserrí

Un hombre que viajaba en motocicleta perdió la vida tras derrapar y chocar contra un carro en Tarbaca de Aserrí, San José, la noche del viernes.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de un hombre de 20 años, quien, por razones que se desconocen, perdió el control de la moto y se estrelló contra el vehículo.

Un segundo hombre que viajaba como acompañante resultó con heridas leves y fue llevado a la clínica Marcial Fallas para ser valorado.

El OIJ se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.