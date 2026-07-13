Motociclista de 25 años muere tras chocar contra portón en Cóbano

Un motociclista de 25 años murió la noche del domingo tras sufrir un accidente de tránsito en barrio La Tranquilidad, en Cóbano de Puntarenas.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Jaraquín. El reporte del accidente ingresó a las autoridades a las 8:04 p. m.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, Jaraquín viajaba en motocicleta cuando perdió el control del vehículo por razones que aún se investigan. Luego derrapó y chocó contra el portón de una estructura.

El impacto le provocó la muerte en el sitio. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial.

El OIJ mantiene la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.