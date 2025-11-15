Motociclista de 22 años fallece en choque con vehículo en Santa Cruz

Un joven de 22 años, de apellido Monje, falleció esta mañana luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un vehículo liviano en San Juan de Santa Cruz, Guanacaste.

Tras el choque, el joven fue atendido por cruzrojistas y trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz, donde lo declararon sin vida, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante consultas de Teletica.com.

La Fuerza Pública informó que la conductora del vehículo fue detenida en el lugar y puesta a las órdenes del Ministerio Público, tras conducir en aparente estado de ebriedad y sin licencia.

El incidente se registró a las 6:38 a. m. de este sábado.

El caso permanece en investigación.