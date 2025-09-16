Motociclista choca contra carro en Turrialba: “Yo solo frené y esperé el bombazo”

Videos: Erick Madrigal

Un motociclista se encuentra grave tras chocar de frente contra un carro en Turrialba, Cartago.

El accidente ocurrió en la comunidad de Santa Cruz la noche de este lunes.

De acuerdo con Yorleny Castillo, quien iba conduciendo el carro, ella solo frenó y esperó “el bombazo”.

“Yo venía tranquilla manejando, cuando vi el muchacho que ya venía de frente, lo que hice fue frenar, yo traía cinturón, pero él de una vez pegó”, explicó.

El motociclista fue trasladado en condición delicada al Hospital de Turrialba por una ambulancia de Cruz Roja.

Las autoridades investigan si viajaba bajo los efectos del licor.