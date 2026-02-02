Mortal atropello de peatón en Jacó: cayó a la carretera y el conductor se dio a la fuga

Un hombre falleció la madrugada de este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en Jacó, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Los hechos se registraron a las 3:25 a.m., cuando la víctima, identificada con el apellido Miranda y de 41 años, transitaba por la vía pública.

"De acuerdo con la información preliminar, por razones que aún se investigan, el peatón cayó a la calle en el momento en que pasaba un vehículo, el cual lo atropelló.

"Tras el impacto, el conductor involucrado se dio a la fuga del lugar. El hombre fue declarado fallecido en la escena", indicó la Policía Judicial.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del suceso y dar con el responsable.

