Mortal ataque contra mujer en Alajuela suma una segunda víctima

El mortal ataque contra una mujer, en Alajuela, ya suma una segunda víctima: un hombre que resultó gravemente herido en medio de la balacera, falleció la mañana de este lunes en un centro médico.



La información fue confirmada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras una consulta de Teletica.com.

“Los compañeros del OIJ de Alajuela se desplazaron a realizar el levantamiento del cuerpo del masculino, de apellido Chaves”, indicó la institución.

El suceso ocurrió la tarde de este domingo en la localidad de El Cacao de Alajuela.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad y la versión de la Policía Judicial, se produjo una discusión entre varias personas en plena vía pública y, en medio de la situación, uno de los involucrados, al parecer, sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra una mujer y un hombre.



La mujer, identificada como Michel López, de 27 años, falleció el mismo domingo en un centro médico. El hombre herido, de apellido Chaves y de 33 años, había ingresado al hospital en condición grave tras recibir un disparo en el abdomen, pero fue declarado fallecido este lunes.



Según la información preliminar, el sospechoso de efectuar los disparos, al parecer, es una expareja de la mujer fallecida, y actualmente se encuentra en fuga.



El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ.