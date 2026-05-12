Mortal ataque con arma blanca provoca cierre vial en Avenida 10

Un hombre murió la mañana de este martes tras sufrir un ataque con arma blanca, lo que le provocó una herida en el tórax en el centro de San José.



El hecho ocurrió a las 5:26 a. m. sobre Avenida 10, paralela a calle 2 (ver video adjunto en la portada).



La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia tras recibir el reporte mediante el sistema 9-1-1. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre sobre una acera y sin signos vitales. Los paramédicos lo declararon fallecido en la escena.



La zona permanece custodiada por oficiales de Fuerza Pública mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial realizan las diligencias correspondientes.



Las autoridades trabajan en la recolección de indicios y en el levantamiento del cuerpo para determinar las circunstancias del ataque.



El cierre de una calle sobre Avenida 10 genera afectación vial en el centro de San José. El paso permanece regulado mientras avanzan las labores policiales.



Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el sector y utilizar rutas alternas durante la mañana.





